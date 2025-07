Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeug aufgebrochen - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Fahrzeug aufgebrochen

Ein VW, der zwischen Sonntagabend, 21:45 Uhr und Mittwochabend, 20:10 Uhr in einer Tiefgarage im Fuchsweg geparkt war, wurde in dieser Zeit die hintere Tür entriegelt und anschließend das Auto offensichtlich durchsucht. Entwendet wurde nichts. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Zwischen Dienstagabend, 22:30 Uhr und Mittwochmittag, 12 Uhr, wurde ein Opel Astra, der im Kälblesrainweg geparkt war, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Fahrradfahrer stürzt

Am Mittwoch um 19:25 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen darüber informiert, dass ein 57-jähriger Radfahrer auf einem öffentlich zugänglichen Waldtrail in der Verlängerung der Langertstraße gestürzt sei. Auf Grund des dortigen Gefälles und des feuchten Bodenbelages verlor der Radler die Kontrolle über sein Mountainbike und stürzte. Hierbei wurde er verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Aalen: PKW-Lenker übersieht Fußgänger

Am Mittwoch um 19:25 Uhr befuhr ein 62-jähriger Lenker eines Land Rover die Curfeßstraße in Richtung Bahnhofstraße. Hierbei übersah er eine 67-jähriger Fußgängerin, welche die Straße queren wollte und touchierte diese. Hierbei kam die Fußgängerin zu Fall und verletzte sich leicht.

Aalen: Zaun durchbrochen

Am Mittwoch um 16:25 Uhr verwechselte eine 80-jährige Lenkerin eines VW Golf vermutlich das Gaspedal mit dem Bremspedal und fuhr vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke in der Karl-Keßler-Straße rückwärts gegen einen Abtrennungszaun. Dieser Zaun wurde dabei teilweise durchbrochen, so dass der PKW teilweise in den dortigen Gleiskörper ragte und so zum Stehen kam. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt.

Gschwend: Pedelec-Fahrer kollidiert mit geparktem PKW

Ein 16-Jähriger befuhr am Mittwoch, gegen 21:15 Uhr, die Hohentannenstraße in Richtung Gschwend. Hierbei übersah er einen am Fahrbahnrand geparkten Fiat und kollidierte mit diesem. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

