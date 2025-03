Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 495 zwischen Hemmoor und Lamstedt - 75-jähriger Fahrzeugführer erleidet tödliche Verletzungen - 95-jährige Beifahrerin lebensgefährlich verletzt (Foto im Anhang)

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am heutigen Freitagmittag (14.03.2025) kam es gegen 11:50 Uhr auf der Bundesstraße 495 zwischen Hemmoor und Lamstedt zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Ein 75-jähriger Hemmoorer war mit seinem PKW VW Golf in Richtung Lamstedt unterwegs und kam hierbei aus bislang unbekannter Ursache mit seinem PKW in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Hier prallte er gegen einen Baum, der PKW überschlug sich mehrfach im Seitenraum. Durch den Unfall erlag der Mann noch am Unfallort seinen Verletzungen. Seine 95-jährige Beifahrerin aus Hemmoor, es handelte sich um die Mutter des Mannes, wurde lebensgefährlich verletzt. Sie wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung war die Fahrbahn voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell