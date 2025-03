POL-CUX: Verkehrsunfall in Bülkau - Junge Frau kommt aufgrund von Sekundenschlaf von der Fahrbahn ab und verletzt sich leicht (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots) - Beverstedt. Am heutigen Donnerstagmorgen (13.03.2025) kam es in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums am Feldhofplatz in Beverstedt. Hierbei wurde ein silberfarbener PKW Daimler-Chrysler A-Klasse einer 56-jährigen Frau aus Beverstedt beschädigt. An ihrem PKW entstand ein ...

