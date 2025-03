Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nach Großbrand in Cuxhaven - Hinweisportal der Polizei Niedersachsen für Zeugenhinweise sowie Bilder und Videos geschaltet (QR Code im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Donnerstagabend kam es zu einem Großbrand in einem Mehrparteienhaus in der Brahmsstraße in Cuxhaven (wie berichtet).

Für Zeugenhinweise und Videos oder Bilder vom Brand beziehungsweise der Brandentstehung, welche die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache untersützen können, wurde das Hinweisportal der Polizei Niedersachsen geschaltet. Aufgerufen werden hier Zeugen, Nachbarn oder sonstige Passanten.

Das Hinweisportal kann über den folgenden Link aufgerufen werden:

https://nds.hinweisportal.de/20250313-brand-mvcux

Ebenso ist ein Abruf über den angehängten QR Code möglich.

Vielen Dank für die Mitarbeit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell