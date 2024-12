Feuerwehr Essen

FW-E: Linienbus durchbricht Leitplanke - glücklicherweise nur zwei leicht verletzte Personen

Essen-Byfang, Hattingen, Kohlenstraße, 16.12.2024, 20:00 Uhr (ots)

Am Montagabend um 20:00 Uhr wurde der Feuerwehr Essen ein Verkehrsunfall auf der Kohlenstraße in Essen-Byfang gemeldet. Ein Linienbus kam von der Fahrbahn ab und durchbrach eine Leitplanke. Da zunächst unklar war, wie viele Personen sich im Bus befanden und ob es Verletzte gab, alarmierte die Feuerwehr Essen umgehend ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst.

Aufgrund der Lage des Unfallortes auf einer Landstraße zwischen den Stadtteilen Essen-Byfang und Essen-Burgaltendorf wurden bereits auf der Anfahrt sogenannte Bereitstellungsräume für die zahlreichen Rettungsfahrzeuge definiert. Diese Maßnahme ist bei Einsätzen auf Landstraßen erforderlich, da die Platzverhältnisse vor Ort in der Regel begrenzt sind.

Die ersteintreffenden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Byfang bestätigten die Lage: Ein Linienbus befand sich seitlich liegend in einem Graben neben der Landstraße. Nach einer ersten Erkundung konnte glücklicherweise schnell Entwarnung gegeben werden. Zum Zeitpunkt des Unfalles befanden sich lediglich der Fahrer sowie ein Fahrgast im Bus. Die beiden Personen konnten das Fahrzeug eigenständig verlassen und wurden lediglich leicht verletzt.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Byfang sicherten die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab, leuchteten die Einsatzstelle aus, stellten den Brandschutz sicher und schalteten den Linienbus stromlos.

Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Der Betreiber des Busunternehmens hat in Rücksprache mit der Polizei die Bergung des Fahrzeuges veranlasst. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Im Einsatz waren zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, der Hilfeleistungszug, die Freiwillige Feuerwehr Essen-Byfang sowie zahlreiche Rettungsfahrzeuge des Essener Rettungsdienstes. Nach Abschluss der Bergungsmaßnahmen konnte die Landstraße wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell