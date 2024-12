Feuerwehr Essen

FW-E: Kellerbrand im Essener Nordviertel - Feuerwehr im Einsatz

Essen-Nordviertel, Altenessener Straße, 12.12.2024, 10:37 Uhr (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr Essen um 10:37 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Altenessener Straße alarmiert. Dichter schwarzer Rauch drang aus mehreren Kellerfenstern und breitete sich im Treppenraum aus.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war zunächst unklar, ob sich noch Personen im Gebäude befanden und durch Rauch oder Feuer gefährdet waren. Um eine Ausbreitung des Brandrauches zu verhindern, setzte die Feuerwehr sofort einen Rauchschutzvorhang im Zugangsbereich des Kellers ein. Die Einsatzkräfte kontrollierten umgehend den Treppenraum des Hauses und konnten schnell Entwarnung geben, dass keine Personen im verrauchten Treppenraum gefunden wurden. Die Befragung der Anwohner ergab, dass alle Bewohner das Gebäude rechtzeitig verlassen hatten.

Anschließend ging die Feuerwehr mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung in den Keller vor. Kellerbrände stellen aufgrund der extremen Wärmeentwicklung, der beengten Platzverhältnisse und der starken Rauchentwicklung eine besondere Herausforderung dar. Trotz der schwierigen Bedingungen konnte der Brand in einem Kellerabteil schnell lokalisiert und gelöscht werden. Parallel dazu wurden Lüfter eingesetzt, um den Brandrauch aus dem Treppenraum und dem Keller zu entfernen und so die Sichtverhältnisse zu verbessern.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Personen wurden bei dem Einsatz glücklicherweise nicht verletzt. Im Einsatz waren rund 30 Einsatzkräfte der Wachen Stadtmitte und Rüttenscheid sowie des Rettungsdienstes der Stadt Essen.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell