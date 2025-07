Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrrad entwendet - Rauchentwicklung - Gartenhaus beschädigt

Aalen (ots)

Bopfingen: Gartenhaus beschädigt

Zwischen Samstag, 20:00 Uhr und Dienstag, 19:00 Uhr, beschädigte ein Unbekannter vermutlich durch einen Schuss aus einer bislang unbekannten Waffe eine Gartenhütte im Stadtgrabenweg. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Telefonnummer 07362 96020 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Rauchentwicklung

Bei einem Lkw, der am Mittwoch gegen 11:00 Uhr auf der B29 in Richtung Aalen unterwegs war, fing eine Bitumenmatte über der Abgasanlage an zu schmoren. Dadurch kam es zu einer Rauchentwicklung, die bis in den Einhorntunnel zog. Die Abgasanlage wurde durch die Feuerwehr gekühlt und der Lkw konnte seine Fahrt fortsetzen. Der Einhorntunnel musste bis ca. 11:40 Uhr komplett gesperrt werden.

Aalen/Wasseralfingen: Fahrrad entwendet

Ein 17-jähriger stellte sein Mountainbike am Dienstagmorgen gegen 08:20 Uhr auf einem Fahrradparkplatz beim Talschulzentrum in der Schlossstraße ab. Als er am Mittwoch gegen 10:30 Uhr zurückkehrte, war sein Fahrrad samt Schloss und Fahrradhelm nicht mehr auffindbar. Das Rad und der Fahrradhelm waren mit einem Zahlenschloss gesichert. Das Mountainbike hatte eine Wert von rund 1.500 Euro. Der Polizeiposten Wasseralfingen bittet um Hinweise auf den oder die Diebe unter der Telefonnummer 07361 9796-0.

