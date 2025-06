Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Frontalzusammenstoß zweier PKW

Paderborn (ots)

(sg) Am Freitag, den 13.06.2025 gegen 23:11 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Paderborn zu einem Verkehrsunfall auf die Bundesstraße 1 alarmiert.

Auf Höhe der Abfahrt Home-Deluxe Arena kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Porsche und einem Opel. Glücklicherweise konnten beide Fahrer ihre PKW selbstständig vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Sie wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Ein Patient musste mit leichten Verletzungen in ein Paderborner Krankenhaus transportiert werden. Da Anfangs unklar war ob eine weiter Person in dem Opel Corsa gesessen hatte, wurde eine Drohne mit einer Wärmebildkamera zur Absuche des Nahbereiches angefordert. Nach der Suche und im weiteren Verlauf entkräfteten sich die Befürchtungen das eine weiter Person am Unfall beteiligt war. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und unterstützte die Polizei bei der Verkehrsabsicherung.

Die B1 war für die Einsatzdauer zeitweise voll gesperrt.

Der Einsatz konnte nach rund 2 Stunden beendet werden.

Insgesamt befanden sich an der Einsatzstelle ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF), ein Einsatzleitwagen (ELW), sowie zwei Rettungswagen (RTW), ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) und zwei Kleineinsatzfahrzeuge (KEF) der Informations- und Kommunikationseinheit der Feuerwehr Hövelhof mit insgesamt 22 Einsatzkräften.

