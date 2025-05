Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Verkehrsunfall mit einem Motorrad auf der Bundesstraße 1

Paderborn (ots)

(dh) - Am Samstagmittag wurde die Feuerwehr Paderborn gegen 12:00Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B1 in Fahrtrichtung Salzkotten in Höhe der Anschlussstelle zur BAB33 alarmiert.

Ein 65-jähriger Motorradfahrer, Teil einer kleinen Gruppe, bestehend aus insgesamt 4 Motorrädern, kollidierte im Abfahrtsbereich der BAB 33 auf die B1 mit einem PKW und stürzte dabei zu Boden. Der Motoradfahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste nach notärztlicher Versorgung vor Ort in ein Paderborner Krankenhaus transportiert werden.

Die beiden Insassen des PKW, ein 77-jähriger Mann und eine 75-jährige Frau, kamen mit einem Schrecken davon. Sie mussten nach eingehender Untersuchung nicht ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr Paderborn übernahm die medizinische Versorgung der Unfallbeteiligten, sicherte die Einsatzstelle und nahm ausgelaufene Betriebsmittel auf. Dabei wurde die B1 für die Zeit der Rettungsmaßnahmen und der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei zeitweise komplett für den Verkehr gesperrt.

Im Einsatz befanden sich insgesamt 12 Einsatzkräfte mit einem Führungskraftwagen, einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, sowie zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug.

Der Einsatz dauerte rund eine Stunde.

