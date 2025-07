Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen: Raubüberfall auf Tankstelle

Aalen (ots)

Wie bereits am gestrigen Abend berichtet, kam es am Dienstagabend gegen 20:40 Uhr zu einem Überfall auf eine Tankstelle in der Bahnhofstraße. Ein bislang unbekannter Mann betrat das Tankstellengebäude, in welchem sich zu diesem Zeitpunkt keine Kundschaft aufhielt. Dort bedrohte der Mann einen Angestellten mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der 29-jährige Angestellte übergab dem Räuber daraufhin einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag und auf Verlangen eine Schachtel Marlboro-Zigaretten. Anschließend flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Stadtmitte Aalen. Der Täter war laut dem Angestellten etwa 170-175 cm groß und ca. 18 - 25 Jahre alt. Er hatte eine schlanke Figur und eine helle Hautfarbe. Er war komplett schwarz bekleidet und trug eine Kapuze, schwarze Handschuhe und weiße Schuhe. Sein Mund und Nase waren mit einem schwarzen Schal oder Tuch bedeckt.

Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Räuber, bei welcher auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, führte nicht zur Ergreifung des Unbekannten.

Das Kriminalkommissariat Aalen bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder den flüchtenden Mann gesehen haben oder Angaben zu ihm machen können, sich unter der Rufnummer 07361 5800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell