POL-AA: Aalen: Fahndung nach Überfall auf Tankstelle

Aalen (ots) - Schorndorf: Lkw streift Tunneldecke - Zeugen gesucht Ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer befuhr am Dienstagmorgen gegen 6:25 Uhr die B29 in Richtung Aalen. Beim Einfahren in den Grafenbergtunnel streifte er die Tunneldecke, sodass sich von dieser einige Steinbrocken lösten und am dahinter fahrenden Peugeot Sachschaden von rund 500 Euro verursachten. Der Schaden an der Tunneldecke wird auf 1000 Euro ...

mehr