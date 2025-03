POL-NOM: Leihwagen unterschlagen

Northeim (ots) - Katlenburg-Lindau, OT Lindau, Marienstraße NORTHEIM (ho) Noch unbekannte Täter entwenden in der genannten Straße beide Kennzeichen von einem Pkw. Der Tatzeitraum war vom 21.03.25, 13:00 Uhr bis 22.03.2025, 10:00 Uhr. Wer in diesem Zeitraum, an der genannten Örtlichkeit, verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen hat, wird gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden. Rückfragen bitte an: ...

