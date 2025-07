Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchter Einbruch und Unfallflucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Versuchter Einbruch

Am Freitag zwischen 14 und 18 Uhr wurde in der Wilhelm-Volz-Straße ein Fenster eines Wohnhauses beschädigt. Die Polizei sucht daraufhin Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen zum versuchten Einbruch machen konnten und bittet diese Hinweise an das Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

Gaildorf: Unfall am Fußgängerüberweg - Zeugen gesucht

Am frühen Montagmorgen gegen 6:30 Uhr überquerte ein 30-jähriger Mann einen Fußgängerüberweg in der Fraschstraße an der Einmündung Kochstraße, als ihn ein unbekannter Pkw-Fahrer touchierte. Hierbei wurde der 30-Jährige leicht verletzt. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich laut Zeugenaussagen um einen silbernen Audi A3 handeln. Der Polizeiposten Gaildorf bittet weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 07971 9509-9 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell