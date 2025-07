Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall und Unfallflucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Pedelec vs. Pkw

Am Montag um 13 Uhr überquerte ein 24-jähriger Pedelec-Fahrer unmittelbar einige Meter von einem Fußgängerweg der Dr.-Bareiiles-Straße fahrend die Fahrbahn und wurde daraufhin von einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Audi-Fahrer erfasst. Daraufhin stürzte der 24-Jährige und verletzte sich leicht. Er wurde anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 1.200 Euro. Crailsheim: E-Scooter erfasst Fußgängerin - Zeugen gesucht In der Beuerlbacher Straße überquerte am Montag gegen 12 Uhr ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer fahrender Weise einen Fußgängerweg, als er hierbei eine 13-jährige Fußgängerin erfasste. Diese kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich leicht. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche diesen Vorfall wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 mit Hinweisen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell