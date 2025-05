Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw Fahrer verursacht unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfälle auf der Autobahn 4 bei Stadtroda

Stadtroda (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen, 02:35 Uhr, befuhr ein 47-jähriger polnischer Fahrzeugführer die Autobahn 4 in Fahrtrichtung Frankfurt a.M. und wollte diese an der Anschlussstelle Stadtroda mit seinem Lkw-Hängerzug verlassen. Dabei kam der Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn ab und durchbrach die linksseitige Leitplanke. Der Fahrzeugführer lenkte gegen und setzte sein Fahrt mit aufgerissenen Betriebsstoffbehältern verbotswidrig fort. Der Fahrzeugführer fuhr erneut auf die Autobahn und nun in Fahrtrichtung Dresden. In der weiteren Folge kollidierte der Fahrzeugführer mit der linksseitigen Betongleitwand und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch in der Atemluft beim Fahrzeugführer festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet. Es entstand ein erster vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 60.000,- Euro. Die Anschlussstelle Stadtroda in Fahrtrichtung Frankfurt musste für Reinigungsarbeiten für rund zwei Stunden gesperrt werden. Die Richtungsfahrbahn Dresden ist seit dem Unfall voll gesperrt und der Verkehr wird aufgrund der umfangreichen Bergungs- und Reinigungsarbeiten an der AS Stadtroda abgeleitet. Es hat sich ein 2km langer Rückstau bereits gebildet.

