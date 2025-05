API-TH: VW überschlägt sich - vom Unfallverursacher fehlt jede Spur

A9 Höhe Dittersdorf (ots) - In den frühen Morgenstunden ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A9, in Fahrtrichtung München. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 30-jährige Fahrer eines BMWs zwischen den Anschlussstellen Dittersdorf und Schleiz nahezu ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. Dabei wurde der junge Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt. ...

