API-TH: Gebremst oder ungebremst? Das ist hier die Frage.

A9 Höhe Hermsdorfer Kreuz (ots)

Heute Vormittag wurden die Beamten der Autobahnpolizei Thüringen auf der A9, Höhe des Hermsdorfer Kreuzes, auf einen Pkw Skoda mit einem Anhänger aufmerksam. Grund hierfür bot die augenscheinlich funktionslose Auflaufbremse des Anhängers.

Der 67-jährige Fahrer war mit seinem Gespann von Frankreich nach Niedersachsen unterwegs. In Frankreich stellte er bereits einen technischen Defekt der Bremse des Anhängers fest. Daraufhin wurden ihm in einer kleinen Werkstatt die Bremsbacken auf der rechten Seite ausgebaut. In Deutschland suchte er einen Pannenservice auf. Dieser soll ihm die linke Bremse ebenfalls abgeklemmt haben. Somit ist sie nicht mehr funktionstüchtig.

Der Fahrer des Skoda versicherte sowohl der Werkstatt in Frankreich als auch dem Pannenservice in Deutschland, dass sein Anhänger nicht mehr als 450 kg wiege. Dieses Gewicht entspricht nämlich auch der maximal zulässigen ungebremsten Anhängelast seines Skodas.

Zur Überprüfung der Aussage des 67-Jährigen hinsichtlich der Angabe des Gewichtes seines Anhängers wurde dieser gewogen. Es stellte sich heraus, dass der Anhänger tatsächlich 860 kg auf die Waage brachte.

Mit diesem Gewicht überschritt der Anhänger sogar die zulässige gebremste Anhängelast des Zugfahrzeuges von 800 kg.

Immerhin führte er seine ausgebauten Bremsbacken im Fahrzeug mit und präsentierte sie den Beamten.

Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 135 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell