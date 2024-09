Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Komplett leergeräumt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hartmannsdorf: Beute in sechsstelliger Höhe und ein angerichteter Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich - das ist das Ergebnis von Langfingern in Hartmannsdorf. Wie ein Zeuge Donnerstagmorgen feststellen musste, fehlte aus einem derzeit in Sanierung befindlichen Mehrfamilienhaus so gut wie alles. Im Zeitraum der vergangen sechs Wochen verschafften sich Unbekannte widerrechtlich Zutritt zum Gebäude Am Raudabach und entwendeten aus sämtlichen der über 40 Wohneinheiten die Elektro- und Sanitärinstallationen. Bei ihrem rabiaten Vorgehen beschädigten die Täter mehrere Türen und Wände. Laut weiterer Zeugen sollen sich regelmäßig Personen im Objekt aufhalten. Ob es sich hierbei um Berechtigte handelt sowie die genauen Tatumstände ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter 0361 5743 56100 sowie per E-Mail an PI.Saale-Holzland@polizei.thueringen.de entgegen (Aktenzeichen: 238925/2024).

