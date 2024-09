Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Schlösser aufgebrochen

Jena (ots)

Wie der Polizei am Donnerstag bekannte wurde, versuchten zwischen dem 11.09. und 12.09.2024 Unbekannte in einen Garten in der Kleingartenanlage Am Jenzig einzudringen. Es wurden Schlösser aufgebrochen und Türen beschädigt. Ohne jegliches Beutegut verließen die Täter den Tatort. Nach aktuellen Erkenntnissen wurden keine weiteren Gärten angegriffen. Im gleichen Zeitraum hebelten Unbekannte eine Eingangstür einer Kindertagesstätte im Norden Jenas auf. Auch hier konnte bislang kein Beutegut festgestellt werden. In beiden Fällen untersuchte die Polizei den Tatort und sicherte mehrere Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell