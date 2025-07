Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Einbruch - Verkehrsunfall - Müllfahrzeuge beschädigt

Waiblingen: Versuchter Einbruch

Zwischen Samstag, 12:30 Uhr und Montag, 7:55 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe in die Räumlichkeiten einer Firma in der Ferdinand-Küderli-Straße einzubrechen. Hierzu versuchten die Einbrecher, die Scheiben der Eingangstüre einzuschlagen. Die Scheiben wurden zwar stark beschädigt, hielten aber dem Einbruchsversuch stand. Der entstandene Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schorndorf: Katze ausgewichen und Unfall verursacht

Eine 54 Jahre alte VW-Fahrerin befuhr in der Nacht auf Dienstag gegen 0:30 Uhr die Welzheimer Straße in Richtung Haubersbronn, als plötzlich eine Katze auf die Fahrbahn sprang. Die Frau wich der der Samtpfote aus, kollidierte hierbei allerdings mit einem am Fahrbahnrand geparkten Ford Transit. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6500 Euro, die Katze blieb anscheinend unversehrt.

Backnang-Maubach: Müllfahrzeuge beschädigt

Im Zeitraum zwischen Mittwochvormittag und Montagmorgen begaben sich bisher unbekannte Vandalen auf das Gelände einer Firma in der Straße Trogäcker, auf dem insgesamt acht derzeit nicht zugelassene Müllfahrzeuge abgestellt sind. Durch die Täter wurden die Fahrzeuge teilweise gewaltsam geöffnet und im Innenraum in mehreren Fahrzeugen ein Feuerlöscher versprüht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf insgesamt rund 5000 Euro. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 zu melden.

