Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Farnschmiererei und Diebstahl

Aalen (ots)

Blaufelden: Farbschmiererei an Schulgebäude

In einem Zeitraum von Freitag, 17 Uhr bis Montag, 7:30 Uhr wurde die Wand eines Schulgebäudes in der Schulstraße durch einen bislang Unbekannten besprüht. Hierbei wurde mit schwarzer Farbe ein Schriftzug sowie ein Bild einer Person an die Wand gebracht. Zeugen, welchen etwas Verdächtiges in diesem Zeitraum aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07953 9250-10 beim Polizeiposten Blaufelden zu melden.

Rot am See/Brettheim: Diebstahl aus Feuerwehrmagazin

Zwischen Donnerstagabend 22 Uhr und Freitagabend 19 Uhr wurde in der Solarstraße aus einem Feuerwehrmagazin eine Kasse mit Bargeld entwendet. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Diebstahl haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07955 454 beim Polizeiposten Rot am See zu melden.

