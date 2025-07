Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Lkw in Graben gerutscht

Aalen (ots)

Fichtenberg: Lkw in Graben gerutscht

Am Montagmorgen gegen 8:20 Uhr kam ein Lkw der Marke Volvo, beladen mit Sägespänen, auf der K2673 nach rechts von der Fahrbahn ab. Aufgrund des durchnässten Untergrunds rutschte der Anhänger in den angrenzenden Graben, wodurch der Lkw kippte. Der 42-jährige Fahrer konnte den Lkw ohne Verletzungen verlassen. Der Tank des Lkw wurde beschädigt, weshalb die Feuerwehr Fichtenberg mit 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort ist um die Verunreinigung zu beseitigen und Frischwasser abzuleiten. Für die Bergung des Lkw wird ein Kran benötigt, weshalb die Fahrbahn in dieser Zeit gesperrt wird.

