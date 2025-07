Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Unfälle - Automatenaufbrecher auf frischer Tat ertappt - Sachbeschädigungen - Brände u.a.

Aalen (ots)

Waiblingen-Beinstein: In Rathaus eingebrochen

Zwischen Samstag, 11 Uhr und Sonntag, 4 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in das Rathaus in der Rathausstraße ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Das Diebesgut sowie der entstandene Sachschaden sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Korb: Unfallflucht

Zwischen Sonntag, 20.07.2025 und Sonntag, 27.07.2025 wurde im Finkenweg ein geparkter VW von einem bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Schaden am VW wird auf 2500 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen: Unfall im Kreisverkehr

Ein 54 Jahre alter Opel-Fahrer bemerkte am Sonntagabend gegen 20:00 Uhr beim Befahren des Kreisverkehrs Devizesstraße / Jesistraße zu spät, dass die vor ihm fahrende 46-jährige VW-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr dieser auf. Die VW-Fahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Die Schadenshöhe wird auf 9000 Euro geschätzt.

Winnenden: Automatenaufbrecher auf frischer Tat ertappt

Am Sonntagabend gegen 22:15 Uhr beobachteten Beamte des Polizeireviers Winnenden während der Streifenfahrt einen Mann, der in der Wiesenstraße an einer Tankstelle versuchte, einen Staubsaugerautomaten aufzubrechen. Der 46-Jährige wurde anschließend festgenommen. Bei den weiteren Ermittlungen konnte zudem festgestellt werden, dass ein weiterer Automat mutmaßlich durch den Tatverdächtigen aufgebrochen wurde. Der 46-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen, ihn erwartet nun eine Anzeige.

Plüderhausen: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Samstag, 22:30 Uhr und Sonntag, 0:30 Uhr beim Ausparken in der Aichenbachstraße einen geparkten Mercedes und fuhr danach unerlaubt weiter. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Hinweise zum unbekannten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Alfdorf: Sachbeschädigungen

Am Samstagabend gegen 22 Uhr wurde in der Kirchstraße durch bisher unbekannte Vandalen die Fensterscheibe einer Wohnung beschädigt. Ungefähr 10 Minuten später wurde in der Straße Abendhalde die Glasscheibe einer Haustüre eingetreten. Der Sachschaden beläuft sich auf jeweils rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Urbach: Brennender Papiercontainer

Die Freiwillige Feuerwehr rückte am Sonntagabend gegen 20:30 Uhr mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften aufgrund eines brennenden Papiercontainers in die Wittumstraße aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, der entstandene Schaden wird auf 100 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 zu melden.

Rudersberg: Gegen Baum geprallt

Ein 50 Jahre alter BMW-Fahrer kam in der Nacht auf Montag gegen 1:40 Uhr an der Einmündung K 1873 / K 1876 zwischen Vorderweißbuch und Necklinsberg von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen, an seinem Pkw entstand Totalschaden. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet eventuelle Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier zu melden.

Backnang: Feuer im Treppenhaus

Am Sonntagmorgen, gegen 04:15 Uhr entzündete ein 33-jähriger Bewohner auf dem Steinboden des Treppenhauses in der Aspacher Straße Papier und Stofffetzen. Die entzündeten Papier- und Stofffetzen richteten keinen Schaden an. Verletzt wurde niemand. Der Tatverdächtige soll zuvor im Rahmen eines Streites angedroht haben, das Haus anzuzünden. Der 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

Althütte: Körperverletzung

Am Sonntag gegen 02:50 Uhr sprach ein 28-jähriger Mann einen 25-Jährigen an, dem es in der Straße Am Brunnen offenbar nicht gut ging und der sich erbrochen hatte. Aus noch unbekannten Gründen eskalierte das Gespräch und artete in einen Streit aus. Dabei schlug der 28-Jährige dem 25-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Murrhardt unter der Rufnummer 07192 5313.

Fellbach: Betrunken Unfall verursacht

Durch eine Zeugin wurde am Sonntag gegen 17:25 Uhr beobachtet, wie ein Mercedes in der Stettener Straße in einen geparkten Nissan fuhr und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Kurze Zeit später konnte eine Polizeistreife dank der Zeugenhinweise den Mercedes und die 46-jährige Fahrerin unweit der Unfallstelle feststellen. Aufgrund starken Alkoholgeruchs wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der bei der 46-Jährigen einen Wert von ca. 1,9 Promille ergab. Diese musste sofort den Führerschein abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen. Ferner muss die Mercedes-Fahrerin nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt 8.000 Euro.

Fellbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Samstag zwischen 19:25 Uhr und 19:45 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufcenters in der Bühlstraße ein parkender BMW beschädigt. Ein unbekannter Autofahrer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den BMW und verursachte einen Sachschaden von etwa 4.500 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0711 57720.

