Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss, abgelöste Fahrbahnmarkierung, Unfallflucht, Ungeklärte Unfallursache, Übermüdung verursacht Unfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Betrunken mit E-Scooter gestürzt

Am Samstagmittag stürzte ein 53- Jähriger mit seinem E-Scooter auf der Salinenstraße und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Die Polizei stellte während des Gesprächs mit dem Mann deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab über 1,8 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der 53- Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Fichtenau - BAB 7: abgelöste Fahrbahnmarkierung

Am Sonntagmittag kam es auf der BAB 7 auf Höhe Fichtenau zu einer Straßensperrung sowie eines weitreichenden Rückstaus aufgrund abgelöster Fahrbahnmarkierungen. Die Markierungen im Baustellenbereich wickelten sich um die Räder und Achsen von drei darüberfahrenden Fahrzeugen, wodurch Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Ein Fahrzeug war anschließend nichtmehr fahrbereit. Während einer temporären Vollsperrung wurden die restlichen Markierungen vollends entfernt und die Fahrbahn auf nur eine Fahrspur begrenzt.

Kirchberg an der Jagst: Von Pkw angefahren

Am Freitagmittag gegen 12:50 Uhr befuhr ein 78-jähriger VW-Fahrer die Haller Straße in Fahrtrichtung Kirchberg, als plötzlich von rechts ein 15-Jähriger über die Straße rannte. Der Fahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Jugendlichen. Dieser wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Crailsheim: Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in der Hofwiesenstraße wurde am Samstag zwischen 13:45 und 18:15 Uhr ein Pkw des Herstellers Audi A3 durch einen bislang Unbekannten beschädigt. Am vorderen rechten Kotflügel wurde ein Schaden im vierstelligen Bereich festgestellt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Gerabronn: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstagabend gegen kurz vor 19 Uhr fuhr ein 47-jähriger Opel-Fahrer auf einem Parkplatz eines Discounters in der Haller Straße in eine Parklücke und beschädigte beim Rangieren die rechte Fahrzeugseite eines Renault Megane. Anschließend fuhr er rückwärts auf einen hinter ihm geparkten BMW auf, dessen rechtes Fahrzeugheck dabei beschädigt wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer stark alkoholisiert war und keine Fahrerlaubnis besitzt. Er musste seinen Fahrzeugschlüssel abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen.

Schrozberg: Alkoholisierte Unfallflucht

Ein 54-jähriger Opel-Fahrer streifte am Samstag gegen 16:30 Uhr aufgrund von Alkoholeinfluss einen ordnungsgemäß geparkten Renault auf einem Parkplatz in der Ringstraße und entfernte sich anschließend. Ein Zeuge bemerkte den Verursacher, sodass gegen 17:50 Uhr bei diesem ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Der Mann hatte 2,1 Promille, weshalb er zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Kupferzell: Unfall mit ungeklärtem Verursacher

Auf der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg zwischen den Anschlussstellen Kupferzell und Schwäbisch Hall kam es am Freitag gegen 12:50 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Hierbei waren ein 37-jährige VW-Fahrer und ein 67-jähriger Transporterfahrer beteiligt. Da die Angaben zum Unfallhergang auf gegensätzliche Aussagen der Betroffenen beruhen sucht die Polizei nach Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang unter der Rufnummer 07904 94260 geben können.

Fichtenau: Übermüdung verursacht Unfall

Am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr fuhr ein 22-jähriger Seat-Fahrer auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl in Fahrtrichtung Würzburg aufgrund von Übermüdung in einem Baustellenbereich in einer Kurve geradeaus weiter und überfuhr dabei drei Warnbaken. Es entstand ein Schaden von etwa 3.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell