Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Sachbeschädigung - Unfallflucht - Exhibitionistischen Handlungen - Sonstiges

Aalen (ots)

Oberkochen: Reifen aufgeschlitzt

An einem BMW, welcher in der Brunnenhaldestraße im Zeitraum von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 18:20 Uhr, abgestellt war, wurden durch einen Unbekannten zwei Reifen aufgeschlitzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Mauer beschädigt

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Samstag, 17 Uhr und Sonntag, 9 Uhr, vermutlich beim Rangieren eine Mauer in der Breslauer Straße und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Zeugen nach exhibitionistischen Handlungen gesucht!

Am Samstag soll es gegen 14:45 Uhr im Stadtgarten zu exhibitionistischen Handlungen durch einen 66-jährigen Mann gekommen sein. Der Mann soll sich gegenüber zwei jungen Mädchen in schamverletzender Weise gezeigt haben. Die Polizei bittet Zeugen, die ebenfalls belästigt wurden oder Hinweise geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Hüttlingen: Spiegel gestreift und geflüchtet

Am Samstag befuhr eine 32-Jährige mit ihrem VW den Gemeindeverbindungsweg von Unterlengenfeld nach Hüttlingen. Kurz vor dem Orteingang kam ihr ein bislang unbekannter roter Kleinwagen mit Aalener Kennzeichen entgegen. Da er gegen das Rechtsfahrgebot verstieß, streiften sich die Außenspiegel beider Fahrzeuge. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Nach Unfall im Begegnungsverkehr geflüchtet

Ein 58-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Freitag die Ebnater Steige in Richtung Aalen-Unterkochen. In einer dortigen Kurve kam ihm ein bislang unbekannter PKW-Fahrer entgegen, welcher die Mittellinie überfuhr. Um eine Kollision zu verhindern musste der 58-Jährige nach rechts in den Grünstreifen ausweichen. Der 58-Jährige streifte infolgedessen die Leitplanke wodurch ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht daher Zeugen. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Bopfingen: Vorfahrt missachtet

Als am Sonntag, gegen 17:30 Uhr, ein 72-Jähriger mit seinem BMW auf der Neue Nördlinger Straße nach links abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden Skoda eines 85-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß wodurch ein Schaden in Höhe von rund 16 000 Euro entstand.

Rosenberg: Stromkabel entwendet

Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Donnerstag, 8 Uhr, bis Freitag, 21 Uhr, rund 15 Meter Starkstromkabel von einem Grundstück Im Zipfelwasen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Diebstahl aus PKW

An einem PKW wurde am Samstag zwischen 12:30 Uhr und 13 Uhr auf dem Parkplatz der Wolfgangkirche in der Friedhofstraße die Scheibe eingeschlagen. Anschließend entwendete der Dieb den darin befindlichen Geldbeutel. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Abtsgmünd: Radschrauben gelöst

Am Samstag, zwischen 5 Uhr und 12 Uhr, wurden an einem Dacia, der in der Hüttlinger Straße geparkt war, die Radschrauben an den Rädern gelöst. Zu einem schädigenden Ereignis ist es glücklicherweise nicht gekommen. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell