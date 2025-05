Feuerwehr Essen

FW-E: Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus - Hund aus Wohnung gerettet

Bild-Infos

Download

Essen-Bredeney, Beckmannsbusch, 15.05.2025 - 12:00 Uhr (ots)

Am Donnerstagmittag meldeten Anrufer der Leitstelle der Feuerwehr Essen eine Rauchentwicklung im Bereich der Dachrinne eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Bredeney. Bereits beim Eintreffen des ersten Löschzuges der Feuerwache Rüttenscheid schlugen Flammen aus dem Dachbereich des Gebäudes, sodass die Alarmstufe unmittelbar erhöht wurde.

Unverzüglich wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht, um die Brandbekämpfung von außen einzuleiten. Zeitgleich verschafften sich Einsatzkräfte über den Treppenraum Zutritt zum Gebäude, um dieses nach möglichen verbliebenen Personen zu durchsuchen. Dabei musste die Tür zur betroffenen Dachgeschosswohnung gewaltsam geöffnet werden. In der Wohnung konnte ein Hund unverletzt aufgefunden und ins Freie gerettet werden und später an seine Besitzerin übergeben werden.

Das Feuer breitete sich zwischenzeitlich weiter im Dachbereich aus, sodass eine zweite Drehleiter zum Einsatz kam. Über mehrere Strahlrohre wurde der Brand bekämpft. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich das Feuer in die Dachdämmung ausgebreitet hatte, mussten Teile der Decke und des Daches geöffnet werden. Die Maßnahmen gestalteten sich äußerst kräftezehrend, weshalb zusätzliche Einsatzkräfte zur Einsatzstelle nachalarmiert wurden.

Nach rund zwei Stunden konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Die betroffene Dachgeschosswohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Feuerwachen Rüttenscheid und Stadtmitte wurden während des Einsatzes durch Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Margarethenhöhe und der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Mitte besetzt, um den Grundschutz im Stadtgebiet sicherzustellen.

Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Laufe des Abends erfolgt eine Brandnachschau durch die Feuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell