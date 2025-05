Feuerwehr Essen

FW-E: Katze in Zwangslage - Feuerwehr befreit "Schreihals" nach dreistündigem Einsatz

Essen-Katernberg, Nienhuser Busch, 12.05.2025, 20:15 Uhr (ots)

Am Montagabend wurde die Feuerwehr Essen zu einem tierischen Notfall in den Stadtteil Katernberg alarmiert. Anwohner der Straße Nienhuser Busch hörten aus dem Bereich zweier eng aneinanderstehender Garagen ein klägliches Miauen.

Die beiden Garagen standen in einem leichten V-Winkel zueinander, sodass zwischen ihnen ein schmaler Spalt bestand. Etwa zwei Meter tief in diesem Spalt konnte die herrenlose Katze mit dem Namen "Schreihals" gesichtet werden. Sie war augenscheinlich in einer Zwangslage eingeklemmt und konnte weder vor noch zurück. Zunächst versuchten die Einsatzkräfte das Tier mit langen und improvisierten Werkzeugen zu erreichen - jedoch ohne Erfolg. Der Zugang zur Katze war nur über die Seitenwände der Garage möglich. Bei einer genaueren Begutachtung der Wände stellte sich heraus, dass eine der Garagen aus massivem Beton und die andere aus gemauertem Stein bestand. Um die Lage der Katze besser einschätzen zu können, wurden vorsichtig kleine Öffnungen in eine der Wände gebohrt. Mithilfe einer Endoskopkamera konnte der genaue Aufenthaltsort von "Schreihals" lokalisiert werden.

Für die weitere Rettung war schweres Gerät erforderlich. Der nachalarmierte Rüstwagen der Hauptfeuerwache brachte das erforderliche Werkzeug zur Einsatzstelle. Mit einem schweren Abbruchhammer wurde ein Teil der Wand geöffnet. Anschließend schützten die Einsatzkräfte das Tier mit einer Decke, um es vor weiteren Erschütterungen zu bewahren.

Insgesamt wurden vier Steine aus der Wand entfernt, bevor die Katze vorsichtig befreit werden konnte. Glücklicherweise schien "Schreihals" keine schweren Verletzungen erlitten zu haben.

Nach der Rettung wurde die Katze zu einem Tierarzt transportiert und befindet sich nach der Behandlung im Tierheim.

Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwachen Altenessen und Stadtmitte. Der Einsatz war nach rund drei Stunden erfolgreich beendet

Feuerwehr Essen