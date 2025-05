Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alleinunfall eines Motorradfahrers in Schwerin

Schwerin (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags verunfallte ein Motorradfahrer im Schweriner Stadtteil Krebsförden auf dem Weg zur Arbeit.

Der 59-jährige Deutsche fuhr aus der Straße "Elleried" und verlor auf dem Beschleunigungsstreifen zur Umgehungsstraße B 106 die Kontrolle über sein Zweirad. Aus noch ungeklärter Ursache kam er in der Folge zu Fall. Weitere Verkehrsteilnehmer waren in den Unfall nicht involviert. Der Verunfallte wurde durch eine herbeigerufene Rettungswagenbesatzung behandelt und konnte mit leichten Verletzungen vor Ort entlassen werden. Der Schaden an seinem Motorrad beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Das Fahrzeug war noch fahrbereit, wurde jedoch fußläufig vom Inhaber zur naheliegenden Wohnanschrift verbracht. Es kam zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen am Unfallort.

