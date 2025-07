Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schorndorf: Lkw streift Tunneldecke - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer befuhr am Dienstagmorgen gegen 6:25 Uhr die B29 in Richtung Aalen. Beim Einfahren in den Grafenbergtunnel streifte er die Tunneldecke, sodass sich von dieser einige Steinbrocken lösten und am dahinter fahrenden Peugeot Sachschaden von rund 500 Euro verursachten. Der Schaden an der Tunneldecke wird auf 1000 Euro geschätzt. Der Lkw-Fahrer fuhr anschließend unerlaubt weiter. Beim Lkw soll es sich um einen Sattelzug handeln, der zum Unfallzeitpunkt ein größeres Betonteil geladen hatte. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 zu melden.

Schwaikheim: Mit Roller gegen Baum geprallt

Eine 56 Jahre alte befuhr am Dienstag gegen 10:45 Uhr mit ihrem Roller vom Hersteller Piaggio die Kreisstraße 1911 von Winnenden in Richtung Schwaikheim. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes kam sie hierbei nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Sie zog sich leichte Verletzungen zu, am Roller entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Dienstag in der Zeit zwischen 9:10 Uhr und 9:55 Uhr wurde im Parkhaus Querspange ein geparkter VW von einem bisher unbekannten Autofahrer beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell