Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250309 - 0241 Frankfurt - Sachsenhausen Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots)

Im Rahmen von Kontrollen rund um das Fahrrad schauten sich Polizeibeamte einen 47-jährigen Fahrradfahrer und dessen Rad gegen 12:50 Uhr näher an. Schon der Aufforderung anzuhalten, kam der Radfahrer nur zögerlich nach. Zum Zwecke des Abgleichs der Fahrradnummer erhob der 47-Jährige das Fahrrad, sodass das Hinterrad den Boden berührte und das Vorderrad in der Luft stand. Sodann griff er mit dem erhobenen Vorderrad die vor ihm stehenden Beamten an. Das Streifenteam reagierte prompt und brachte den Angreifer zu Boden. Dieser wehrte sich weiterhin mit Schlägen und Tritten in Richtung der Ordnungshüter, sodass ein weiteres Streifenteam zur Unterstützung herbeieilte. Unter andauernden Beleidigungen brachten die Beamten den 47-Jährigen in die Arrestzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main. Er muss sich nun unter anderem des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

