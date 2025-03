Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250308 - 0238 Frankfurt - Eckenheim: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(yi) Seit Freitag (7. März 2025), 19:00 Uhr wird die 60-jährige Angelika D. aus Frankfurt Eckenheim vermisst. Sie verließ ihr Zuhause in der Gummersbergstraße in Frankfurt am Main und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Frau D. ist dement und medizinisch behandlungsbedürftig. In der Vergangenheit hatte sie Anlaufstellen in Frankfurt Niederrad.

Angelika D. kann wie folgt beschrieben werden:

weiblich, 167cm groß, normale Statur, kurze graue Haare; trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Frau D. hat zudem eine auffällig steife Gangart.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 11200 oder jeder anderen Polizeistation in Verbindung zu setzen.

