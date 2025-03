POL-F: 250307 - 0236 Frankfurt am Main - Innenstadt: Raser nach Verfolgungsfahrt festgenommen

Frankfurt (ots) - (ha) In der Nacht von Donnerstag (06. März 2025) auf Freitag (07. März 2025) brannte eine Gartenhütte in Frankfurt Fechenheim ab. Die Polizei erhielt die Mitteilung gegen 03:40 Uhr. Kurz danach trafen Beamte am Kleingartenverein in der Max-Eyth-Straße ein. Diese stellten fest, dass sich eine dortige Gartenhütte in Vollbrand befand, außerdem war eines der dortigen Zugangstore aufgebrochen worden. ...

