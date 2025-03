POL-F: 250308 - 0239 Frankfurt - Gutleutviertel Vermisste Person

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Frankfurt (ots)

(yi) Seit Freitag, 7. März 2025, 13:15 Uhr, wird der 75-jährige Klaus B. aus der Gutleutstraße in Frankfurt am Main vermisst. Letztmalig wurde er im Bereich des Universitätsklinikums Frankfurt am Main gesehen.

Herr B. ist dement, nicht in der Lage sich zu orientieren und sieht nur eingeschränkt.

Die vermisste Person kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, 173cm groß, normale Statur; trug eine graue Jacke, eine dunkle Hose und weiße Schuhe.

Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier in Frankfurt am Main unter 069 / 755 10400 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

