Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Politisch rechtsmotivierte Aufkleber

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer wechselte am Montag, gegen 18:50 Uhr, auf der Wellandstraße in Richtung Innenstadt von der Abbiegespur auf die Geradeausspur. Hierbei übersah er den Hyundai einer 19-Jährigen, welche zeitgleich von der Geradeausspur auf die Abbiegespur zur B29 wechseln wollte. Es kam zur Kollision. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Politisch rechtsmotivierte Aufkleber

Am Dienstag zwischen 06:30 Uhr und 07:30 Uhr wurden einige Fensterfronten der Berufsschule in der Berliner Straße mit ca. 20-25 politisch motivierten Aufklebern mit Inhalten aus dem rechten Spektrum beklebt.

An der Mittelhofschule in der Schwabstraße wurden ebenfalls mehrere solcher Aufkleber an Glasscheiben festgestellt. Sie wurden in der Zeit von Montagabend, 19:30 Uhr bis Dienstagnacht, 02:10 Uhr, aufgeklebt.

Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell