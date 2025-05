Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) - Diebstahl aus Auto

Am Dienstagnachmittag schlug ein Unbekannter die Scheibe eines Fahrzeugs in Heiningen ein.

Ulm (ots)

Das Auto stand zwischen 14.30 Uhr und 15.10 Uhr auf einem Parkplatz in der Eschenbacher Straße. Ein bislang Unbekannter schlug die Seitenscheibe ein und entnahm eine braune Herrenlederhandtasche und ein Mobiltelefon. Unter dem Diebesgut befand sich auch der Fahrzeugschein des Fahrzeugs und eines Anhängers. Der Polizeiposten Heiningen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 07161/504500.

Hinweis der Polizei:

Denken Sie daran wichtige Gegenstände nicht oder zumindest nicht ersichtlich in Ihrem Auto zurückzulassen. Tüten, Taschen und Pakete, die von außen im Fahrzeuginneren zu sehen sind, locken zudem Diebe an. Müssen Sie dennoch Wertgegenstände in Ihrem Fahrzeug verwahren, so sollten Sie dies in Ihrem Kofferraum. Dort sind sie vor Blicken geschützt.

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

