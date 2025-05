Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Beim Rückwärtsfahren nicht aufgepasst

Beim Ausfahren aus der Garage und beim Wenden in einem Hofraum passierte der Unfall am Dienstag in Ehingen.

Ulm (ots)

Um 10 Uhr waren zwei Autofahrende in der Biberacher Straße unterwegs. Eine 48-Jährige fuhr mit ihrem Audi rückwärts aus der Garage in den Hofraum des Grundstückes. Zeitgleich fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Ford von der Straße aus rückwärts in den Hofraum. Der Fahrer wollte wenden, so die Polizei. Dabei hatten sich die Autofahrenden wohl übersehen und stießen mit ihren Autos zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den fahrbereiten Fahrzeugen auf jeweils 500 Euro. Auf beide kommen nun Verwarnungen zu.

"Wer ein Fahrzeug führt, muss sich beim Rückwärtsfahren so verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist", mahnt die Straßenverkehrsordnung. Denn rückwärts zu fahren ist gefährlich. Dabei ist die Sicht stark eingeschränkt. Der Rückspiegel und die Rückfahrkamera reichen nicht aus, um alles zu sehen. Unabdingbar ist auch der Blick über die Schulter nach hinten. Damit alle sicher ankommen.

