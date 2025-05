Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Säure läuft aus

Ein leckgeschlagener Kanister zog am Dienstag einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Göppingen nach sich.

Ulm (ots)

Kurz vor 12.30 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu einem Betriebsgelände in der Eichertstraße aus. Am Wareneingang des Gebäudes hatte ein Lkw Gefahrgut abgeladen. Der Fahrer stellte im Laderaum seines MAN ätzenden Geruch fest. Aus einem Kanister tropfte Flüssigkeit. Dabei handelt es sich um Säure. Eine geringe Menge davon war ausgelaufen. Schnell war die Ursache klar. Ein in der Palette befindlicher Nagel hatte sich in den Kanister gebohrt und war dadurch Leck geschlagen. Durch die ausgelaufene Säure kam es zu keiner Umweltgefährdung. Verletzte gab es nicht. Die Feuerwehr Göppingen entsorgte den beschädigten Kanister samt Säure.

