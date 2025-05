Ulm (ots) - Das Fahrrad war am vergangenen Freitag auf einem Kinderspielplatz in Jungingen angeschlossen. Von Freitag auf Samstag knackte ein Unbekannter das Schloss und nahm es mit. Zwischenzeitlich konnte das Rad etwa 200 Meter entfernt in einem Feld gefunden werden. Der Unbekannte hatte seiner Zerstörungswut ...

mehr