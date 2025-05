Ulm (ots) - Wegen einer schweren Körperverletzung am Montagnacht in Biberach ermitteln Staatsanwaltschaft Ravensburg und die Kriminalpolizei Biberach. Am Montag soll es nach aktuellem Ermittlungsstand von Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei Biberach gegen 22.45 Uhr in einem Park in der Biberacher Innenstadt ...

mehr