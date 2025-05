Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ravensburg und Polizei /

Ulm (ots)

Wegen einer schweren Körperverletzung am Montagnacht in Biberach ermitteln Staatsanwaltschaft Ravensburg und die Kriminalpolizei Biberach.

Am Montag soll es nach aktuellem Ermittlungsstand von Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei Biberach gegen 22.45 Uhr in einem Park in der Biberacher Innenstadt zum Streit zwischen einer 36 Jahre alten türkisch stämmigen Frau und einem 37-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen gekommen sein. Das getrennt lebende Paar soll sich in der Parkanlage in der Saudengasse zu einer gemeinsamen Aussprache getroffen haben. Dabei habe der 37-Jährige die Frau ohne vorherige Ankündigung mit mehreren Faustschlägen attackiert. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung soll der Mann das Opfer dann mit einem Messer im Gesicht verletzt und dabei auch Drohungen gegen die Frau ausgesprochen haben. Die schwerverletzte 36-Jährige konnte flüchten und wenig später im Park blutüberströmt von einer Passantin aufgegriffen werden. Die nach einem Notruf der Passantin mittels eines Großaufgebots durch die Polizei durchgeführte Fahndung führte nicht zum Erfolg. Es besteht der dringende Tatverdacht, dass der 37-Jährige seinem Opfer schwere Verletzungsfolgen hat zufügen wollen, weshalb Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung eingeleitet worden sind.

Die Frau kam mit schweren Schnittverletzungen in ein Krankenhaus. Der dringend tatverdächtige 37-Jährige konnte flüchten. Von ihm fehlte bislang jede Spur.

Zwischenzeitlich konnte der Beschuldigte aufgrund internationaler Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden.

Das Kriminalkommissariat Biberach hat die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.

Staatsanwaltschaft Ravensburg, Staatsanwalt Dr. Christian Weinbuch, Tel. 0751/806-1344

Polizeipräsidium Ulm, Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell