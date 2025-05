Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Keinen Helm getragen

Am Sonntag fuhr ein Motorradfahrer in der Bahnhofsstraße ohne Motorradhelm.

Ulm (ots)

Um 16.35 Uhr war ein 33-jähriger Kawasaki-Fahrer in der Bahnhofsstraße unterwegs. Eine Polizeistreife sah, dass der Motorradfahrer keinen Helm trug. Die Beamten führten eine Verkehrskontrolle durch und wiesen den Fahrer auf die Notwendigkeit des Tragens eines Helmes hin. Der 33-Jährige muss außerdem mit einem Bußgeld rechnen.

Hinweis der Polizei: Als Motorradfahrer ist das Tragen eines Helms von entscheidender Bedeutung, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten. Im Falle eines Unfalls kann der Helm lebensrettend sein, da er schwere Kopfverletzungen erheblich reduziert. In Deutschland besteht zudem eine gesetzliche Helmpflicht für Motorradfahrer und Beifahrer, die bei Verstößen mit einem Bußgeld geahndet wird. Verantwortungsvolles Fahren bedeutet auch, sich an die Sicherheitsvorschriften zu halten und stets einen geeigneten Helm zu tragen. So schützen Sie sich selbst und sorgen zudem für mehr Sicherheit auf unseren Straßen.

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

