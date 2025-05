Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Respekt und Dank der Stadtgesellschaft

Weinheim (ots)

Der 4. Mai ist der Tag des "Heiligen Florian" - Weinheimer Feuerwehr erhält Wertschätzung aus dem Rathaus - Appell an ehrenamtliches Engagement

Weinheim. Der 4. Mai steht als Gedenktag des heiligen Florian, Schutzpatron der Feuerwehr, symbolisch für den Einsatz und das Engagement all derer, die sich in den Dienst am Nächsten stellen. Auch in Weinheim ist dies gelebter Alltag. Die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim, ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, stehen 365 Tage im Jahr, Tag und Nacht bereit, um Brände zu bekämpfen, technische Hilfe zu leisten und Menschen aus Notlagen zu retten. "Feuerwehr ist keine Selbstverständlichkeit", betont Ralf Mittelbach, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim. Zum Ehrentag der Brandschützer haben sich auch Oberbürgermeister Manuel Just sowie Bürgermeister und Feuerwehrdezernent Andreas Buske mit wertschätzenden Worten an die Feuerwehr gewandt - verbunden mit einem Appell an das ehrenamtliche Engagement.

Auch Oberbürgermeister Manuel Just unterstrich dabei die Bedeutung dieses Engagements und appellierte an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. "Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, sich in die Gemeinschaft einzubringen. Wenn wir auch in den kommenden Jahrzehnten eine so schlagkräftige und starke Mannschaft für Notfälle haben möchten, dann braucht es engagierte Bürgerinnen und Bürger, die den Mut aufbringen, sich ehrenamtlich zu engagieren und einzubringen", so der OB.

Für andere Tag und Nacht zur Verfügung zu stehen, das sei keine Selbstverständlichkeit, betonte er. Aber es sei notwendig, um den hohen Hilfeleistungs- und Sicherheitsstandard aufrechtzuerhalten. Just: "Damit das auch in Zukunft so bleibt, brauchen wir Frauen und Männer, die bereit sind, in der Freiwilligen Feuerwehr, im Rettungsdienst und in den Hilfsorganisationen unserer Stadt sich zu engagieren."

Feuerwehrdezernent und Erster Bürgermeister Andreas Buske betont dabei die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten. "Die Feuerwehr ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Sicherheitsarchitektur. Das Engagement der ehrenamtlichen und hauptamtlichen Feuerwehrkräfte ist ein starkes Zeichen für das Verantwortungsbewusstsein und den Zusammenhalt in unserer Stadtgesellschaft."

Feuerwehrkommandant Ralf Mittelbach bestätigte: "Unsere Einsatzbereitschaft lebt vom Engagement vieler Menschen, die bereit sind, ihre Zeit und Kraft einzubringen sei es ehrenamtlich oder hauptamtlich. Gerade dieses Zusammenspiel macht unsere Freiwillige Feuerwehr stark und einsatzfähig. Jeder, der Teil dieser Gemeinschaft ist, leistet einen unverzichtbaren Beitrag zum Schutz unserer Stadt."

Neben den Feuerwehrangehörigen in den Abteilungen Stadt, Sulzbach, Lützelsachsen-Hohensachsen, Oberflockenbach, Rippenweier und Ritschweier seien auch die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Stabsstelle Feuerwehr und Katastrophenschutz ein fester Bestandteil dieser Einsatzbereitschaft. Gemeinsam so der Kommandant, tragen alle dazu bei, dass Hilfe dann kommt, wenn sie dringend gebraucht wird, zuverlässig, kompetent und Schulter an Schulter zwischen Ehren- und Hauptamt.

Mittelbach dankte auch den zahlreichen Partnern im Bevölkerungsschutz, den Weinheimer Hilfsorganisationen und Ortsvereinen aus dem Bereich Rettungsdienst, Bevölkerungsschutz und Hilfeleistung. "Nur gemeinsam mit unseren Partnern sind wir als Stadt in der Lage, auch in Ausnahmesituationen schnell und koordiniert Hilfe zu leisten. Dieses starke Netzwerk ist ein großer Gewinn für Weinheim", so Mittelbach weiter. Am 4. Mai, dem internationalen Tag der Feuerwehrleute stehe deshalb nicht nur das Gedenken an den Schutzpatron Florian im Mittelpunkt, sondern vor allem der Dank an alle, die ihre Kraft und Zeit für das Gemeinwohl einsetzen. Just und Buske betonen: "Ihnen allen gilt der Respekt und die Anerkennung der Stadtgesellschaft."

