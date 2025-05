Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Feuerwehr rückt in die Weststadt zu gemeldetem Zimmerbrand aus

Weinheim (ots)

Heute Mittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Weinheim gegen 12:30 Uhr zu einem gemeldeten Zimmerbrand in einem Mehrparteienhaus in der Straße An der Ziegelhütte alarmiert. Die Einsatzabteilungen Stadt sowie Lützelsachsen-Hohensachsen rückten gemeinsam aus. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war ein deutlicher Schmorgeruch wahrnehmbar. Aus einer Wohnung im Gebäude war ein ausgelöster Rauchwarnmelder zu hören. Da die Bewohner nicht reagierten, musste sich die Feuerwehr einen Zugang schaffen. Parallel dazu wurde ein Löschangriff aufgebaut. Ein Trupp unter Atemschutz erkundete die Lage und konnte angebranntes Essen auf dem Herd als Ursache für den ausgelösten Rauchwarnmelder feststellen. Der Herd wurde abgeschaltet und das Essen entfernt. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht in der Wohnung, es gab keine Verletzten. Die Feuerwehr sicherte die Wohnung und übergab die Einsatzstelle anschließend an die Polizei. Der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell