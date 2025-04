Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Wasser und unwegsames Gelände sorgen für Feuerwehr Einsätze in Weinheim

Weinheim (ots)

Die Feuerwehr Weinheim wurde am Dienstagmorgen gegen 8:30 Uhr zu einem Wasserschaden in die Dürrestraße alarmiert. In der Weinheim Galerie lief Wasser eine Rolltreppe hinab und verursachte einen Wasserschaden. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Wasserzufuhr bereits durch das Personal der Haustechnik vor Ort gestoppt worden. Nach Rücksprache mit der Haustechnik konnte diese den Schaden eigenständig beheben, sodass für die Feuerwehr kein weiteres Eingreifen erforderlich war.

Gegen 13 Uhr folgte ein weiterer Einsatz. Im Bereich eines schmalen Waldwegs zwischen der Gorxheimer Talstraße und der Zimmerbach erlitt eine Person in einer Wandergruppe einen medizinischen Notfall. Aufgrund des unwegsamen Geländes war eine direkte Anfahrt mit Fahrzeugen nicht möglich, weshalb neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr zur Unterstützung alarmiert wurde.

Die Einsatzkräfte legten rund eineinhalb Kilometer zu Fuß zurück, um die betroffene Person zu erreichen. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst unterstützte die Feuerwehr beim Transport der medizinischen Geräte sowie beim Transport des Patienten zum bereitstehenden Rettungswagen. Anschließend wurde die betroffene Person zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

