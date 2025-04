Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Großes Interesse an der Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr in Sulzbach

Weinheim (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim veranstaltet am Sonntag ihren Tag der offenen Tür. Viele Besucher interessierten sich für die Arbeit der Feuerwehr. Für die Kinder war auch einiges geboten und so sorgte das Angebot der Brandschützer für einen gelungen und erlebnisreichen Familiennachmittag.

Weinheim-Sulzbach. Dass die Bürgerinnen und Bürger hinter ihrer Feuerwehr stehen, wurde beim diesjährigen Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim Abteilung Sulzbach wieder einmal mehr als deutlich. Bereits ab 10 Uhr füllten sich die Plätze im Hof, in der Fahrzeughalle sowie im Lehrsaal welcher zum "Café Florian" umgewandelt wurde. Die Freiwillige Feuerwehr nutzte die Gelegenheit, ihre Arbeit rund um die Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung sowie Kinder- und Jugendarbeit vorzustellen. Groß war die Freude bei den Brandschützern auch über den Besuch einer Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr Sulzbach am Main, mit der seit vielen Jahren eine enge Freundschaft besteht. Ehrenkommandant Bernd Rettig hieß die Kameradinnen und Kameraden aus Bayern persönlich willkommen, und gemeinsam wurden viele Erinnerungen ausgetauscht. Aber auch viele benachbarte und befreundete Feuerwehren und Hilfsorganisationen aus der Region besuchten die Sulzbacher Wehr.

Musikalisch begleitet wurde der Tag durch den Spielmannszug der Abteilung Sulzbach, verstärkt durch Spielleute aus Laudenbach unter der Leitung von Stabführer Rudi Neumann. Neben traditionellen Märschen sorgten auch bekannte Stimmungslieder wie "Die Hände zum Himmel" und der "Chianti Wein" für beste Unterhaltung und gute Stimmung. Auch kulinarisch ließ das Fest keine Wünsche offen. Knusprige Haxen vom Schwenkgrill über dem Holzfeuer, Steaks, Bratwürste sowie ein großes Kuchenbuffet - unterstützt durch zahlreiche Kuchenspenden aus der Bevölkerung - rundeten das Angebot für die Besucher ab. Mit der Woinemer Hausbrauerei machte die Feuerwehr einmal mehr deutlich, dass Heimat nicht nur ein Gefühl, sondern auch Geschmack ist. Im Café Florian konnten die Besucherinnen und Besucher in gemütlicher Atmosphäre Kaffee und Kuchen genießen. Hier hatten sich die Feuerwehrfrauen sehr viel Mühe gegeben und den Lehrsaal schön hergerichtet.

Für die kleinen Gäste hatte die Jugendfeuerwehr ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Neben einem brennenden Modellhaus, das von den Kindern eigenhändig gelöscht werden konnte, gab es verschiedene Spielstationen. Für leuchtende Kinderaugen sorgten die sehr beliebten Rundfahrten mit dem Löschfahrzeug. Wer danach noch nicht genug hatte, der konnte auf der Hüpfburg im Feuerwehrdesign sich austoben. Der Förderverein der Feuerwehrabteilung Sulzbach präsentierte sich ebenfalls mit einem Stand und informierte über seine wichtige Unterstützung für die Arbeit der freiwilligen Feuerwehr. Dort konnten die kleinen Feuerwehrfans auch Kinder-Feuerwehrhelme erhalten, um sich selbst einmal wie echte Brandschützer zu fühlen und das Erlebte auch zu Hause nachspielen zu können.

Ein besonderer Blickfang für Technikinteressierte war das 42 Meter hohe Hubrettungsfahrzeug (Teleskopmast) der Werkfeuerwehr Freudenberg. Auch der eigene Fuhrpark der Abteilung Sulzbach wurde vorgestellt - eine gute Gelegenheit für die Besucherinnen und Besucher, sich ein Bild davon zu machen, welche Fahrzeuge und Technik der Feuerwehr Sulzbach für den Ernstfall zur Verfügung stehen. Die Kinderfeuerwehr hatte sich zudem ein kreatives Schätzspiel ausgedacht: Die Gäste waren eingeladen zu erraten, wie viele Gramm Spaghetti in einem großen Glasgefäß Platz finden, ein Angebot, das vor allem bei den jüngeren Besucherinnen und Besuchern großen Anklang fand. Zu gewinnen gab es Trinkflaschen und Süßigkeiten.

Abteilungskommandant Patrick Sommer und sein Stellvertreter Nicolas Weithofer zeigten sich hochzufrieden mit dem großen Zuspruch: "Unser Dank gilt nicht nur den vielen Besuchern, die großes Interesse an unserer Arbeit gezeigt haben, sondern auch der gesamten Mannschaft der Feuerwehrabteilung Sulzbach, von der Kinder- und Jugendfeuerwehr über die Einsatzabteilung, den Spielmannszug bis hin zur Alters- und Ehrenabteilung sowie den vielen Helferinnen und Helfern im Hintergrund." Gerade neben dem regulären Einsatzdienst ist es immer wieder eine logistische Herausforderung, ein Fest dieser Größenordnung zu organisieren und durchzuführen. "Doch der Einsatz lohnt sich jedes Mal, denn solche Veranstaltungen sind ein wichtiger Bestandteil, um die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr sichtbar zu machen und das Interesse an der Mitarbeit in der Feuerwehr zu wecken", betont Abteilungskommandant Patrick Sommer.

Am Ende des Tages waren sich Besucher und Feuerwehrleute einig, der Tag der offenen Tür war wieder ein voller Erfolg. Auch im kommenden Jahr wird die Feuerwehrabteilung Sulzbach wieder ihre Tore öffnen. Damit die Wartezeit bis dahin aber nicht allzu lang ist, gibt es in den kommenden Monaten noch weitere Feuerwehrfeste in Weinheim. Bei den Abteilungen Lützelsachsen-Hohensachsen findet der Tag der offenen Tür am 24. Juli, in Oberflockenbach am 14. September und in Rippenweier am 5. Oktober statt.

