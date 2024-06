POL Schwaben Nord: Brandstiftung - Zeugen gesucht

Augsburg (ots) - Oberhausen - Bereits am Dienstag (18.06.2024) beobachtete eine Zeugin zwei Jugendlichen bei Sachbeschädigungen und meldete dies der Polizei. Gegen 23.30 Uhr beobachtete die Zeugin einen 14-Jährigen und 15-Jährigen als diese sich in der Prälat-Bigelmaier-Straße auffällig verhielten. Am nächsten Tag stellte die Zeugin Sachbeschädigungen an einem dort abgestellten Anhänger fest. Sie meldete ihre ...

