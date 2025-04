Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Fehlalarm im Gästehaus

Weinheim (ots)

Offling. Am heutigen Dienstagabend gegen 20:15 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Weinheim zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Gästehaus in der Eisleber Straße alarmiert. Ein Trupp unter Atemschutz erkundete die Einsatzstelle. Schnell konnte Entwarnung gegeben werden. Der Auslösegrund war angebranntes Essen, das für eine Rauchentwicklung sorgte und dadurch die automatische Brandmeldeanlage auslöste.Im Einsatz waren die Abteilungen Stadt sowie Lützelsachsen-Hohensachsen der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim gemeinsam Mitbürger Polizei und dem Rettunhsdienst. Nachdem die betroffenen Räume kontrolliert und ausreichend belüftet waren, konnte die Brandmeldeanlage zurückgestellt werden. Der Einsatz war nach rund 30 Minuten beendet.

