Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg - Nicht aufgepasst

Beim Rangieren kam es am Montag bei Aichelberg zu einem Verkehrsunfall.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 07.40 Uhr an der Ampelanlage an der Autobahnauffahrt zur A8 der L1214. Ein 63-jähriger Daimler-Fahrer kam aus Richtung Weilheim und hielt an der roten Ampel. Er befand sich auf der rechten Fahrspur. Da er auf die Auffahrt nach München fahren wollte, fuhr er mit seinem Auto ein Stück zurück um sich auf der linken Fahrspur einzuordnen. Dabei übersah er eine 40-jährige Skoda-Fahrerin. Diese hatte sich bereits hinter dem Daimler-Fahrer eingeordnet. Es kam zum Unfall. Das Polizeirevier Uhingen schätzt den Schaden auf 1500 Euro.

++++ 0961041 (BK)

