POL-UL: (GP) Göppingen - Unbekannte stehlen Buntmetall

Größere Mengen Kupferkabel klauten Unbekannte in den vergangenen Tagen in Göppingen.

Nach Erkenntnissen der Polizei waren die Diebe am vergangenen Freitag am Werk. Die Unbekannten begaben sich gegen 0.30 Uhr zu dem abgesicherten Lagerort in der Leonhard-Weiss-Straße. Die Einbrecher öffneten einen ungesicherten Bauzaun und fuhren mit einem dunkelblauen Transporter auf das großflächige Firmengelände. Dort stahlen sie mehrere hundert Kilogramm Kupferkabel. Das lagerte in Gitterboxen. Die Polizei Göppingen (Tel. 07161/632360) hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht nach den Unbekannten. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den vergangenen Tagen in der Leonhard-Weiss-Straße aufgefallen sind, können sich beim Polizeirevier Göppingen oder bei jeder Polizeidienststelle melden.

Nur wenige Tage später, in der Nacht zum Dienstag, kam es an derselben Tatörtlichkeit zu einem weiteren Diebstahl von mehreren Kabeln mit Kupfer. Die Unbekannten verschafften zwischen 23 Uhr und Mitternacht über die westliche Seite Zugang zum Firmengelände. Auch in diesem Fall entfernten die Diebe die aufgestellten Bauzäune und drangen bis zum Hauptlager an der Südseite vor. Die Starkstromkabel verluden sie in einen Kastenwagen, nach dem sie diese von den Trommeln abgewickelt und in transportfähige Stücke geschnitten hatten. Zurück blieben die leeren Rollen. Die Polizei Göppingen prüft nun die möglichen Tatzusammenhänge und wertet Spuren, insbesondere Bilder einer Überwachungskamera aus. Dort ist ein blauer Kastenwagen älterer Bauart ähnlich eines Mercedes Sprinters erkennbar. Die Polizei geht von mindestens drei Tätern aus, die bei der Tatausführung beteiligt waren. Die Höhe des genauen Schadens muss die Polizei noch ermitteln. Die Ermittler gehen aber derzeit in beiden Fällen von einer Summe im fünfstelligen Bereich aus.

