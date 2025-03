POL-MFR: (225) Tödlicher Verkehrsunfall in Neustadt a.d. Aisch

Pommelsbrunn (ots) - Am Samstagnachmittag (01.03.2025) legte ein 32-Jähriger in mehreren Apotheken in Pommelsbrunn (Lkrs. Nürnberger Land) ein gefälschtes Rezept für Betäubungsmittel vor. Beamte nahmen ihn bei der geplanten Abholung fest. Um 12:45 Uhr teilte ein Mitarbeiter einer Apotheke am Kirchplatz mit, dass soeben ein Mann ein offensichtlich gefälschtes Rezept für Betäubungsmittel (Tilidin) einlösen wollte. ...

